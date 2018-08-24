2018-08-24T12:47:08+03:00
Спорт

Матч Спартак - Динамо: на главную игру 5 тура чемпионата России проданы все билеты

Поединок пройдет 25 августа в Москве на стадион "Открытие Арена"
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
"Спартак" - "Динамо" пройдет при аншлаге."Спартак" - "Динамо" пройдет при аншлаге.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Главная встреча 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге между "Спартаком" и "Динамо" пройдет при полных трибунах. На матч были проданы все доступные билеты. Об этом за сутки до матча сообщили в пресс-службе "красно-белых".

- Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений. Данные билеты считаются недействительными, и доступ по ним будет заблокирован, - говорится в сообщении пресс-службы московского "Спартака".

Встреча "Спартак" - "Динамо" пройдет завтра, 25 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Она начнется в 19:00 по московскому времени. Официальная вместимость домашней арены "красно-белых" составляет 45 360 человек.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Власти ЮАР задержали российский сухогруз из-за проблем с документами
Порошенко открыл военный парад цитатой из "Марша украинских националистов"
Глава МИД Турции сообщил о скорой встрече Эрдогана и Путина
В СК РФ сообщили о подготовке "Правым сектором"* убийства 50 россиян
Солдат Почетного караула упал в обморок во время речи Порошенко
Пожар на заводе Tesla в Калифорнии потушен, никто не пострадал
На Украине узаконят националистическое воинское приветствие
В Москве пройдет встреча Шойгу и министра обороны Турции
В Совфеде объяснили, почему Трампу не объявят импичмент
Ученые назвали главную причину ожирения
Президент Польши поздравил украинцев с Днем независимости
Меркель заверила, что Евросоюз и НАТО не являются врагами России
Московский "Спартак" выразил соболезнования в связи со смертью Алексея Парамонова
Игорь Паньшин назначен и.о. полпреда президента РФ в Привольжье
Срок заключения экс-президента Южной Кореи был увеличен до 25 лет
Обстрелявший полицейских в Москве мужчина умер в больнице
В Москве скончался легенда ФК «Спартак» Алексей Парамонов
Путин назначил Бабича новым послом России в Белоруссии
Новым премьер-министром Австралии стал казначей кабмина Скотт Моррисон
В России предложили нормировать пестициды во фруктах