Матч Спартак - Динамо: на главную игру 5 тура чемпионата России проданы все билеты

СЕГОДНЯ 12:46 2018-08-24T12:47:08+03:00

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Главная встреча 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге между "Спартаком" и "Динамо" пройдет при полных трибунах. На матч были проданы все доступные билеты. Об этом за сутки до матча сообщили в пресс-службе "красно-белых".

- Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений. Данные билеты считаются недействительными, и доступ по ним будет заблокирован, - говорится в сообщении пресс-службы московского "Спартака".

Встреча "Спартак" - "Динамо" пройдет завтра, 25 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Она начнется в 19:00 по московскому времени. Официальная вместимость домашней арены "красно-белых" составляет 45 360 человек.