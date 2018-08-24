Матч Спартак - Динамо: на главную игру 5 тура чемпионата России проданы все билеты
Главная встреча 5 тура чемпионата России по футболу в Премьер-Лиге между "Спартаком" и "Динамо" пройдет при полных трибунах. На матч были проданы все доступные билеты. Об этом за сутки до матча сообщили в пресс-службе "красно-белых".
- Убедительно просим вас не покупать билеты с рук и на сайтах объявлений. Данные билеты считаются недействительными, и доступ по ним будет заблокирован, - говорится в сообщении пресс-службы московского "Спартака".
Встреча "Спартак" - "Динамо" пройдет завтра, 25 августа, в Москве на стадионе "Открытие Арена". Она начнется в 19:00 по московскому времени. Официальная вместимость домашней арены "красно-белых" составляет 45 360 человек.