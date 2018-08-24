2018-08-24T13:04:21+03:00
В мире

Власти ЮАР задержали российский сухогруз из-за проблем с документами

Между тем, в компании "Трансфлот" заверили, что предоставили все разрешения еще до прибытия судна в порт
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Компания-судовладелец опровергла задержание российского сухогруза в ЮАРКомпания-судовладелец опровергла задержание российского сухогруза в ЮАРФото: REUTERS
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Власти Южно-Африканской Республики задержали российское судно "Лада" из-за якобы обнаруженных проблем с документами.

Между тем, в компании-судовладельце "Трансфлот" заверили, что все бумаги соответствовали международным требованиям и были заранее переданы в ЮАР. Более того, там подчеркнули, что сухогруз вовсе не задерживали.

"Это абсолютно легальный груз. Все документы были предоставлены властям ЮАР до прихода судна в порт, согласно хорошей морской практике и требованиям", - передает ТАСС со ссылкой на представителя компании.

Напомним, что информацию о проблеме с документами предоставили в посольстве РФ в Претории. По их данным, сузогруз задержан за несанкционированную транспортировку промышленной взрывчатки.

Сайт kp.ru писал о том, что российское судно было арестовано полицией Порт-Элизабете в четверг, 23 августа, во время следования в сторону Нигерии. На борту сухогруза находятся десять членов экипажа и взрывчатка общей стоимостью более 3 млн долларов.

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