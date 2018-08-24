Власти ЮАР задержали российский сухогруз из-за проблем с документами
Власти Южно-Африканской Республики задержали российское судно "Лада" из-за якобы обнаруженных проблем с документами.
Между тем, в компании-судовладельце "Трансфлот" заверили, что все бумаги соответствовали международным требованиям и были заранее переданы в ЮАР. Более того, там подчеркнули, что сухогруз вовсе не задерживали.
"Это абсолютно легальный груз. Все документы были предоставлены властям ЮАР до прихода судна в порт, согласно хорошей морской практике и требованиям", - передает ТАСС со ссылкой на представителя компании.
Напомним, что информацию о проблеме с документами предоставили в посольстве РФ в Претории. По их данным, сузогруз задержан за несанкционированную транспортировку промышленной взрывчатки.
Сайт kp.ru писал о том, что российское судно было арестовано полицией Порт-Элизабете в четверг, 23 августа, во время следования в сторону Нигерии. На борту сухогруза находятся десять членов экипажа и взрывчатка общей стоимостью более 3 млн долларов.