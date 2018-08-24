Эксперты установили причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"

СЕГОДНЯ 13:34 2018-08-24T13:34:14+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел из-за короткого замыкания в светодиодном светильнике. Такой вывод позволила сделать назначенная Следственным комитетом экспертиза электрооборудования.

Исследование обгоревших плафонов, проводов, кабелей и распределительных шкафов выявило множество нарушений. Так, например, к одному из защитных автоматов на 100 ампер, был подведен электрокабель сечением 5,3 кв. мм. при норме в 35 кв. мм. В связи с этим провод постоянно перегревался, и со временем его изоляция была полностью разрушена. Возникшая в крыше течь спровоцировала попадание талой воды на оголенные токопроводящие жилы.

Точное место возникновения замыкания установить не удалось, но, вероятнее всего, это произошло в электропроводке, который писал светодиодные плафоны над детской батутной ямой, сообщает "КП-Кемерово".

Напомним, что пожар произошел 25 марта 2018 года на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня". Здесь работали батут, каток, кафе и три кинозала. В результате страшной трагедии погибли 60 человек, большинство из них маленькие дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке из-за заблокированных эвакуационных выходов. В рамках уголовного дела уже задержаны 11 человек, передает сайт kp.ru.