2018-08-24T13:49:34+03:00
Политика

Порошенко: Украина разрывает все связи с "Российской империей" и РПЦ

Президент незалежной заявил, что граждане его страны не могут быть свободны, пока их душа - "в плену"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Украины Петр ПорошенкоПрезидент Украины Петр ПорошенкоФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз объявил об окончательном разрывые всех связей с Российской империей, Советским Союзом и Российской православной церковью. Такое громкое заявление глава государства сделал, открывая военный парад к Дню независимостию в Киеве.

"Мы разрываем все путы, связывающие нас с Российской империей и Советским Союзом. Сделать независимость необратимой, Украину - большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - это главная задача нашего поколения. Это - задача общества и выбранной им власти", - сказал Порошенко.

При этом он добавил, что украинцы не могут быть полностью свободы, пока их душа находится "в плену". В связи с этим политик выразил решимость положить конец "противоестественному и неканоническому" пребыванию большей части православного украинского сообщества "в зависимости" от РПЦ.

"Сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных Православных Церквей не было равной им Поместной Православной Церкви Украины", - подытожил глава государства.

Стоит отметить, что Порошенко уже говорил об "окончательном" разрыве отношений с Россией вскоре после получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом, передает сайт kp.ru.

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