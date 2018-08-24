Порошенко: Украина разрывает все связи с "Российской империей" и РПЦ

СЕГОДНЯ 13:49 2018-08-24T13:49:34+03:00

Президент незалежной заявил, что граждане его страны не могут быть свободны, пока их душа - "в плену"

Изменить размер текста: A A

Президент Украины Петр Порошенко в очередной раз объявил об окончательном разрывые всех связей с Российской империей, Советским Союзом и Российской православной церковью. Такое громкое заявление глава государства сделал, открывая военный парад к Дню независимостию в Киеве.

"Мы разрываем все путы, связывающие нас с Российской империей и Советским Союзом. Сделать независимость необратимой, Украину - большой и сильной, без всякой перспективы возвращения в зону российского влияния - это главная задача нашего поколения. Это - задача общества и выбранной им власти", - сказал Порошенко.

При этом он добавил, что украинцы не могут быть полностью свободы, пока их душа находится "в плену". В связи с этим политик выразил решимость положить конец "противоестественному и неканоническому" пребыванию большей части православного украинского сообщества "в зависимости" от РПЦ.

"Сейчас, когда мы восстановили и защитили государственную независимость Украины со столицей в Киеве, нет никаких причин для того, чтобы среди других поместных Православных Церквей не было равной им Поместной Православной Церкви Украины", - подытожил глава государства.

Стоит отметить, что Порошенко уже говорил об "окончательном" разрыве отношений с Россией вскоре после получения Украиной безвизового режима с Евросоюзом, передает сайт kp.ru.