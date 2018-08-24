Родственники Шумахера говорят, что он плачет, смотря на горы

СЕГОДНЯ 14:05 2018-08-24T14:05:31+03:00

После полученной в 2013 году травмы знаменитый гонщик не может самостоятельно ходить и даже стоять

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Известный немецкий гонщик, семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер, который стал инвалидом, получив серьезную травму в декабре 2013 года, все еще может чувствовать. Во всяком случае в этом уверены родственники спортсмена.

Они рассказывают, что иногда, когда спортсмену показывают красивые пейзажи, из его глаз текут слезы. Близкие Михаэля верят, что это хороший знак.

"Бывает, что сидя в инвалидном кресле и любуясь великолепным панорамным видом на горы и озеро, Михаэль плачет", — цитирует Parismatch источник, который близок к семье гонщика.

Напомним, что пять лет назад Шумахер упал во время катания на горных лыжах на альпийском курорте Мерибель, получил серьезную черепно-мозговую травму и впал в кому. После мужчине провели несколько операций, и он, вроде как, пошел на поправку, передает сайт kp.ru,

Сейчас спортсмен не может самостоятельно ходить и даже стоять. Чтобы стимулировать его воспоминания близкие пытаются напоминать гонщику, о том, что было ему близко. Например, дают слушать звуки движения автомобилей по трассе.