Концерн "Калашников" начнет поставлять свои электрокары в ОАЭ
Крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия концерн "Калашников" подписал с компанией Mawarid Holding меморандус, который предполагает поставку созданный в нашей стране электрокаров в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
"В рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" Концерн "Калашников" и компания Mawarid Holding, ОАЭ, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продукции гражданского назначения", - сказали в российской компании.
Там подчеркнули, что речь идет об экспорте мотоциклов и автомобилей с электродвигателем, передает РИА Новости.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этом же подмосковном форуме был представлен концепт отечественного электрокара CV-1, который оснащен системой оптимальной балансировки элементов в режиме реального времени и контролем заряда и преразряда.
Наш ответ Tesla.Как тебе такое, Илон Маск? Концерн «Калашников» создал прототип электрокара, который должен стать конкурентом лидеру рынка.