Концерн "Калашников" начнет поставлять свои электрокары в ОАЭ

СЕГОДНЯ 14:15 2018-08-24T14:15:36+03:00

«Калашников» договорился о поставках электрокаров в ОАЭ. Фото: Сергей Фадеичев ТАСС

Соответствующий меморандум был подписан на полях подмосковного форума "Армия-2018"

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Крупнейший российский производитель боевого автоматического и снайперского оружия концерн "Калашников" подписал с компанией Mawarid Holding меморандус, который предполагает поставку созданный в нашей стране электрокаров в Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.

"В рамках международного военно-технического форума "Армия-2018" Концерн "Калашников" и компания Mawarid Holding, ОАЭ, подписали меморандум о сотрудничестве в сфере продукции гражданского назначения", - сказали в российской компании.

Там подчеркнули, что речь идет об экспорте мотоциклов и автомобилей с электродвигателем, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее на этом же подмосковном форуме был представлен концепт отечественного электрокара CV-1, который оснащен системой оптимальной балансировки элементов в режиме реального времени и контролем заряда и преразряда.