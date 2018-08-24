2018-08-24T14:22:47+03:00
Политика

Песков: Путин не планирует участие в заседании Генассамблеи ООН в сентябре

Представлять Россию на саммите будет глава МИД РФ Сергей Лавров
Денис СУХОВ
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАССПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Фото: Валерий Шарифулин ТАСС
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В планы президента России Владимира Путина не входит участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 18 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Нет. У президента нет такой поездки в планах», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Первый крупный форум в формате 73-й сессии ГА пройдет 24 сентября, когда состоится встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения Нельсона Манделы. На следующий день планируется ежегодная общеполитическая дискуссия Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел стран-членов Организации Объединенных Наций.

В соответствии с указом президента РФ от 9 августа, российскую делегацию на сессии Генассамблеи возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.

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