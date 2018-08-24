Песков: Путин не планирует участие в заседании Генассамблеи ООН в сентябре
В планы президента России Владимира Путина не входит участие в 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая откроется 18 сентября. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Нет. У президента нет такой поездки в планах», - заявил Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.
Первый крупный форум в формате 73-й сессии ГА пройдет 24 сентября, когда состоится встреча высокого уровня, приуроченная к 100-летию со дня рождения Нельсона Манделы. На следующий день планируется ежегодная общеполитическая дискуссия Генассамблеи с участием глав государств, правительств и министров иностранных дел стран-членов Организации Объединенных Наций.
В соответствии с указом президента РФ от 9 августа, российскую делегацию на сессии Генассамблеи возглавит министр иностранных дел Сергей Лавров.