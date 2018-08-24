Песков: Президент находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым

СЕГОДНЯ 14:43 2018-08-24T14:43:26+03:00

Президент находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пресс-секретарь главы государства не сообщил какие-либо детали о состоянии здоровья премьер-министра

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Президент РФ Владимир Путин традиционно находится в постоянном рабочем контакте с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, насколько серьезные травмы получил Медведев и когда состоится его ближайшая встреча с президентом.

«Президент - в постоянном контакте с председателем правительства, вне зависимости от их местоположения. Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства и председателя правительства», - заявил Песков.

При этом представитель Кремля не смог сообщить какие-либо детали о состоянии здоровья премьер-министра.

«Я не располагаю просто информацией. Лучше об этом получать информацию в кабинете министров», - добавил Песков.

Ранее на этой неделе СМИ обратили внимание, что Дмитрий Медведев отменил некоторые мероприятия в своем рабочем графике и уже какое-то время не выступал с публичными заявлениями. В четверг в пресс-службе кабмина подтвердили эту информацию, объяснив изменения спортивной травмой главы правительства.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», - отметили в кабмине.