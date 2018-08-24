2018-08-24T14:43:26+03:00
Политика

Песков: Президент находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым

Пресс-секретарь главы государства не сообщил какие-либо детали о состоянии здоровья премьер-министра
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments16
Президент находится в постоянном рабочем контакте с МедведевымПрезидент находится в постоянном рабочем контакте с МедведевымФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Президент РФ Владимир Путин традиционно находится в постоянном рабочем контакте с премьер-министром Дмитрием Медведевым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, насколько серьезные травмы получил Медведев и когда состоится его ближайшая встреча с президентом.

«Президент - в постоянном контакте с председателем правительства, вне зависимости от их местоположения. Суть самой работы предусматривает постоянный рабочий контакт и главы государства и председателя правительства», - заявил Песков.

При этом представитель Кремля не смог сообщить какие-либо детали о состоянии здоровья премьер-министра.

«Я не располагаю просто информацией. Лучше об этом получать информацию в кабинете министров», - добавил Песков.

Ранее на этой неделе СМИ обратили внимание, что Дмитрий Медведев отменил некоторые мероприятия в своем рабочем графике и уже какое-то время не выступал с публичными заявлениями. В четверг в пресс-службе кабмина подтвердили эту информацию, объяснив изменения спортивной травмой главы правительства.

«Травма, полученная во время занятий спортом, не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», - отметили в кабмине.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 500 человек отравились салатом в американском McDonald’s‍
Правительство Испании одобрило перенос останков диктатора Франко
Исследователи назвали причину гибели человечества
Эксперт объяснил, почему Порошенко начал парад с гимна "бандеровцев"
Умер Игорь Войтулевич: Театральный актер и режиссер скончался после продолжительной болезни
Песков: Путин не планирует участие в заседании Генассамблеи ООН в сентябре
В США начал извержение вулкан, спавший 104 года
Концерн "Калашников" начнет поставлять свои электрокары в ОАЭ
Родственники Шумахера говорят, что он плачет, смотря на горы
Порошенко: Украина разрывает все связи с "Российской империей" и РПЦ
Эксперты установили причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Порошенко намерен законодательно закрепить курс Украины на евроинтеграцию
Власти ЮАР задержали российский сухогруз из-за проблем с документами