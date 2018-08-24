Умер Игорь Войтулевич: Театральный актер и режиссер скончался после продолжительной болезни

СЕГОДНЯ 14:56 2018-08-24T14:58:59+03:00

В Болгарии в возрасте 60 лет умер Игорь Войтулевич

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Умер Игорь Войтулевич — театральный актер и режиссер скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического театра им. Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни умер режиссер, театральный деятель, актер Игорь Войтулевич. Приносим соболезнования всем родным и близким Игоря Геннадьевича. Светлая, вечная память», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что режиссер ушел из жизни в ночь на 23 августа в Болгарии. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Войтулевич окончил ГИТИС и с 1984 года был актером Читинского театра. В 1994-2001 годах работал главным режиссером Смоленского областного государственного драматического театра. Кроме того, ставил спектакли в разных городах России, в том числе в московском театре «Сатирикон».

В театре Маяковского Войтулевич поставил спектакль «Тайна старого шкафа» по повести Клайва Стайплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф».