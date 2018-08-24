2018-08-24T14:58:59+03:00
Общество

Умер Игорь Войтулевич: Театральный актер и режиссер скончался после продолжительной болезни

В Болгарии в возрасте 60 лет умер Игорь Войтулевич
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Игорь Войтулевич. Фото: kino-teatr.ruИгорь Войтулевич. Фото: kino-teatr.ru
Изменить размер текста:

Умер Игорь Войтулевич — театральный актер и режиссер скончался на 61-м году жизни после продолжительной болезни. Об этом сообщили в пресс-службе Московского академического театра им. Маяковского.

«С прискорбием сообщаем, что на 61-м году жизни умер режиссер, театральный деятель, актер Игорь Войтулевич. Приносим соболезнования всем родным и близким Игоря Геннадьевича. Светлая, вечная память», - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Отмечается, что режиссер ушел из жизни в ночь на 23 августа в Болгарии. Причиной смерти стала продолжительная болезнь.

Войтулевич окончил ГИТИС и с 1984 года был актером Читинского театра. В 1994-2001 годах работал главным режиссером Смоленского областного государственного драматического театра. Кроме того, ставил спектакли в разных городах России, в том числе в московском театре «Сатирикон».

В театре Маяковского Войтулевич поставил спектакль «Тайна старого шкафа» по повести Клайва Стайплза Льюиса «Лев, колдунья и платяной шкаф».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Более 500 человек отравились салатом в американском McDonald’s‍
Правительство Испании одобрило перенос останков диктатора Франко
Исследователи назвали причину гибели человечества
Эксперт объяснил, почему Порошенко начал парад с гимна "бандеровцев"
Песков: Президент находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым
Песков: Путин не планирует участие в заседании Генассамблеи ООН в сентябре
В США начал извержение вулкан, спавший 104 года
Концерн "Калашников" начнет поставлять свои электрокары в ОАЭ
Родственники Шумахера говорят, что он плачет, смотря на горы
Порошенко: Украина разрывает все связи с "Российской империей" и РПЦ
Эксперты установили причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Порошенко намерен законодательно закрепить курс Украины на евроинтеграцию
Власти ЮАР задержали российский сухогруз из-за проблем с документами