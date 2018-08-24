Эксперт объяснил, почему Порошенко начал парад с гимна "бандеровцев"

СЕГОДНЯ 15:16 2018-08-24T15:17:09+03:00

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Президент Украины Петр Порошенко в попытках удержаться у власти "делает ставку" на правые политические силы. и именно поэтому он начал военный парад в Киеве с цитаты из "Марша украинских националистов". Такое мнение высказал глава Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.

Он подчеркнул, что сейчас Порошенко позиционирует себя именно как сторонник радикалов. С этим же связана замена советского воинского приветствия "Здравствуйте, товарищи!" на "бандеровский" лозунг "Слава Украине!", который впервые был официально применен в эту пятницу, 24 августа, на праздновании, приуроченном к Дню независимости, передает сайт kp.ru.

"Всё звенья одной и той же цепи", - цитирует телеканал RT эксперта.

При этом Ищенко усомнился, в том, что у Порошенко все же получится завоевать поддержку правых сил и их уважение.

"Мне представляется маловероятным, что у него получится. Потому что заигрывать он заигрывает, но националисты его тоже не любят, как и все остальные", - добавил президент центра.