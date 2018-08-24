Исследователи назвали причину гибели человечества

СЕГОДНЯ 15:28 2018-08-24T15:29:17+03:00

Все случится из-за изменившегося магнитного поля Земли. Последствия человечество почувствует на себе в ближайшее время

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Ученые в очередной раз предсказали судьбу планеты. Она оказалась безрадостна. По мнению исследователей, совсем скоро магнитные полюса планеты начнут меняться и человечество ощутит на себе весь масштаб катастрофы.

Космическое излучение уничтожит спутники в космосе и всю электронику на планете.

Ранее считалось, что магнитные полюса на планете меняются раз в 450 тысяч лет, новое исследование дает право предположить, что перемены происходят гораздо чаще.

Международная группа экспертов выяснила, что примерно 98 тысяч лет назад произошла смена полюсов. Длилась она около двух сотен лет. С точки зрения ученых, это шокирующе малый промежуток времени – ранее считалось, что между инверсиями проходят минимум десятки тысяч лет, - сообщает сайт «Дни.ру».

Ученые предупреждают, что предсказать такие быстрые изменения в магнитном поле невозможно. Признаков скорой инверсии полюсов эксперты видят все больше. Магнитное поле планеты постепенно ослабевает, что бывает перед «переворотом».

Если это случится, то планету ждет волна техногенных катастроф.

Кстати, очередной конец света предрекали 16 августа 2018 года.