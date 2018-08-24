Более 500 человек отравились салатом в американском McDonald’s‍

СЕГОДНЯ 15:55 2018-08-24T15:55:52+03:00

В национальном Центре по контролю и профилактике заболеваний США зафиксировали более 500 случаев отравления в ресторанах McDonald’s Фото: REUTERS

Факты заражения циклоспорозом зафиксированы в 15 штатах, а также в городе Нью-Йорк

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Более 500 человек отравились салатом в сети ресторанов McDonald's, расположенных в разных уголках Соединенных Штатов. Такие данные привело американское Управление по контролю за продуктами питания и лекарственными препаратами.

"По состоянию на 23 августа 2018 года было зарегистрировано в общей сложности 507 лабораторно подтвержденных случаев заражения циклоспорозом у людей, которые употребляли салаты в ресторанах McDonald's", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что факты заболевания зафиксированы в 15 штатах, а также городе Нью-Йорке. Сейчас специалисты проверяют поставщиков салата ромен и моркови. Расследование продолжается, передает ТАСС.

Напомним, что в период с середины мая по июля было зафиксировано примерно 105 случаев заболевания циклопорозом в таких штатах, как Иллинойс и Айова. Предварительное изучение ситуации выявило связь с потреблением салатов в McDonald's. После этого сеть прекратила продажу данной продукции в примерно трех тысячах заведений, передает сайт kp.ru.