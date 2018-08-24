Лавров: Россия и Турция обсудят упрощение визового режима

СЕГОДНЯ 16:26 2018-08-24T16:26:59+03:00

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Россия и Турция в ближайшее время создадут переговорный механизм для облегчение визового режима для определенных категорий турецких граждан. Об этом сообщил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Подтвердили готовность России к переговорам об упрощении на взаимной основе режима поездок для отдельных категорий граждан Турции, будем заниматься этим в самое ближайшее время», - заявил Лавров по итогам переговоров с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

В частности, конкретные шаги, «по которым несложно достичь договоренностей», будут предприняты уже в начале осени. Лавров напомнил, что еще в 2017 году российская сторона предложила отказаться от визовых требований для водителей грузовиков, совершающих международные перевозки на взаимной основе.

Кроме того, Россия готова отменить визы для турецких граждан-владельцев служебных, а также «специальных» паспортов — особого вида документов, которые предусмотрены только в правовой системе Турции.

«Мы в прошлом месяце нотой уведомили наших коллег о том, что мы готовы рассматривать возможность отказа от визовых требований для обладателей служебных паспортов и обладателей этой специфической турецкой категории специальных паспортов», - добавил Лавров.

Напомним, Москва ввела визовый режим с Турцией на фоне охлаждения отношений с Анкарой после того, как турецкий истребитель сбил российскийбомбардировщик Су-24 в небе над Сирией.