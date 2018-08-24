Меркель спела с грузинским хором старинную немецкую песню

СЕГОДНЯ 16:48 2018-08-24T16:48:11+03:00

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Грузинский ансамбль «Швидкаца» исполнил для канцлера ФРГ Ангелы Меркель ее любимую песню во время визита политика в Тбилиси. Соответствующая видеозапись появилась на странице коллектива в Facebook.

«На официальном приеме, проведенном в четверг вечером на горе Мтацминда в Тбилиси от имени премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в честь канцлера ФРГ, "Швидкаца" исполнил для Ангелы Меркель ее любимое произведение - старинную немецкую песню под названием «Wir lieben die Strme» («Мы любим штормы»)», - сообщило Общественное телевидение Грузии.

На записи видно, что к исполнению композиции присоединилась и сама Меркель.

Кроме того, Бахтадзе передал Меркель картину немецкого художника XVII века, которая «пропала» из Дрезденского музея в 1945 году. Впоследствии полотно обнаружили в СССР, а заем в Грузии. Информация о подарке была опубликована на странице канцлера в Instagram.

Меркель исполнила с грузинским ансамблем песню немецких моряков.

Напомним, Меркель прибыла в Тбилиси в четверг днем. Канцлер провела отдельные встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, президентом страны Георгием Маргвелашвили, а в пятницу встретится с лидерами некоторых оппозиционных партий. Также председатель правительства Германии выступит перед студентами и преподавателями Тбилисского госуниверситета, а во второй половине дня вылетит в Ереван.