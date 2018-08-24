2018-08-24T16:48:11+03:00
В мире

Меркель спела с грузинским хором старинную немецкую песню

Ансамбль «Швидкаца» встретил канцлера ФРГ в Тбилиси ее любимым произведением
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments2
Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Грузинский ансамбль «Швидкаца» исполнил для канцлера ФРГ Ангелы Меркель ее любимую песню во время визита политика в Тбилиси. Соответствующая видеозапись появилась на странице коллектива в Facebook.

«На официальном приеме, проведенном в четверг вечером на горе Мтацминда в Тбилиси от имени премьер-министра Грузии Мамуки Бахтадзе в честь канцлера ФРГ, "Швидкаца" исполнил для Ангелы Меркель ее любимое произведение - старинную немецкую песню под названием «Wir lieben die Strme» («Мы любим штормы»)», - сообщило Общественное телевидение Грузии.

На записи видно, что к исполнению композиции присоединилась и сама Меркель.

Кроме того, Бахтадзе передал Меркель картину немецкого художника XVII века, которая «пропала» из Дрезденского музея в 1945 году. Впоследствии полотно обнаружили в СССР, а заем в Грузии. Информация о подарке была опубликована на странице канцлера в Instagram.

Меркель исполнила с грузинским ансамблем песню немецких моряков.

Напомним, Меркель прибыла в Тбилиси в четверг днем. Канцлер провела отдельные встречи с премьер-министром Грузии Мамукой Бахтадзе, президентом страны Георгием Маргвелашвили, а в пятницу встретится с лидерами некоторых оппозиционных партий. Также председатель правительства Германии выступит перед студентами и преподавателями Тбилисского госуниверситета, а во второй половине дня вылетит в Ереван.

bundeskanzlerinbundeskanzlerin
Мамука Бахтадзе передал Меркель картину немецкого художника XVII века
6847 отметок «Нравится»90 комментариевInstagram

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин: Российско-турецкие отношения приобретают все более глубокий и содержательный характер
Лавров: Россия и Турция обсудят упрощение визового режима
Более 500 человек отравились салатом в американском McDonald’s‍
Правительство Испании одобрило перенос останков диктатора Франко
Исследователи назвали причину гибели человечества
Эксперт объяснил, почему Порошенко начал парад с гимна "бандеровцев"
Умер Игорь Войтулевич: Театральный актер и режиссер скончался после продолжительной болезни
Песков: Президент находится в постоянном рабочем контакте с Медведевым
Песков: Путин не планирует участие в заседании Генассамблеи ООН в сентябре
В США начал извержение вулкан, спавший 104 года
Концерн "Калашников" начнет поставлять свои электрокары в ОАЭ
Родственники Шумахера говорят, что он плачет, смотря на горы
Порошенко: Украина разрывает все связи с "Российской империей" и РПЦ
Эксперты установили причину пожара в ТЦ "Зимняя вишня"
Порошенко намерен законодательно закрепить курс Украины на евроинтеграцию
Власти ЮАР задержали российский сухогруз из-за проблем с документами