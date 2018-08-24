СЕГОДНЯ 17:44 2018-08-24T17:44:46+03:00

Путин: Российско-турецкие отношения приобретают все более глубокий и содержательный характер Фото: REUTERS

По словам президента РФ, Москве и Анкаре удалось совместными усилиями значительно продвинуться в урегулировании сирийского конфликта

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Отношения Москвы и Анкары приобретают все более содержательный и глубокий характер. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи в Кремле с главами МИД и Минобороны Турции Мевлютом Чавушоглу и Хулуси Акаром.

«Наши отношения с Турцией приобретают все более глубокий, содержательный характер», - сказал Путин.

В частности, российский лидер отметил регулярные контакты с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, «все более глубокую кооперацию в сфере экономического взаимодействия», а также сотрудничество в решении региональных кризисов, включая сирийский.

«Благодаря усилиям наших стран с привлечением других заинтересованных государств, в частности, имею в виду Иран, наше сотрудничество с ООН, с европейскими странами, с Соединенными Штатами - все-таки нам удалось серьезным образом продвинуться по урегулированию сирийского кризиса», - добавил президент РФ.

Также на встрече в Кремле присутствовали руководитель турецкой национальной разведки Хакан Фидан, а с российской стороны — глава МИД Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.