В Москве откроется климатический форум городов России

СЕГОДНЯ 18:00 2018-08-24T18:00:46+03:00

В этом году эксперты обсудят экологическую безопасность современного мегаполиса

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В Москве открывается Климатический форум городов России. Он пройдет 6 и 7 сентября в павильоне “Рабочий и колхозница” на ВДНХ.

Это уже второй климатический форум в Москве. Организует его столичный департамент природопользования и охраны окружающей среды. Тема этого года - “Умный город – зеленые технологии”. Так что речь пойдет об экологии современных мегаполисов, а также об эко-осознанности самих горожан.

- Горожане уже меняют свой образ жизни — многие перешли на раздельный сбор мусора, пересели на велосипеды и покупают продукты без упаковки. Пора обсудить, как общими силами построить “зеленый” город будущего, - призывают организаторы.

Традиционно в форуме примут участие российские, а также иностранные эксперты. Будет заслушано порядка 40 докладов, выступят спикеры из 18 стран. Среди выступающих будет также известный датский архитектор и специалист по городскому дизайну профессор Ян Гейл. Он расскажет о перспективах “зеленого” строительства в России.

Для посещения форума нужно зарегистрироваться на сайте.