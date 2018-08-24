2018-08-24T18:04:38+03:00
Политика

Чавушоглу: Президент Турции ожидает визита российского лидера в Стамбул

Глава турецкой дипломатии напомнил Путину о договоренности сходить с Эрдоганом в рыбный ресторан
Денис СУХОВ
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Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинРеджеп Тайип Эрдоган и Владимир ПутинФото: REUTERS
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ожидает визита российского лидера Владимира Путина в Стамбул. Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

«Ваш дорогой друг господин Эрдоган прислал вам приветствие, наилучшие пожелания и ждет в скорейшее время вас с визитом в Стамбул. У вас есть договоренность сходить в рыбный ресторан», - напомнил Чавушоглу в ходе встречи с Путиным в Кремле.

Во встрече принимали участие главы МИД и Минобороны Турции Мевлют Чавушоглу и Хулуси Акар, а также директор национальной разведки республики Хакан Фидан. Помимо Путина, с российской стороны присутствовали министры иностранных дел и обороны Сергей Лавров и Сергей Шойгу и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

Как сообщал сайт «КП», ранее Путин отметил, что российско-турецкие отношения принимают все более содержательный и глубокий характер, в том числе в сфере энергетики и решения региональных кризисов.

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