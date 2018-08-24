Эксперт прокомментировал содержание первого пакета антироссийских санкций США

СЕГОДНЯ 18:31 2018-08-24T18:31:52+03:00

По мнению главы комитета Совфеда по международным делам Константина Косачева, речь идет о полномасштабной экономической агрессии против ядерной державы

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Антироссийские санкции США, вводимые в рамках очередного пакета ограничений, чудовищны с точки зрения принципов международного права. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

«Самое безумное в этом механизме - то, что именно Россия вопреки любой судебной практике и принципу презумпции невиновности должна в течение трех месяцев доказывать неприменение химического и биологического оружия, допустить проведение инспекций ООН и международных наблюдателей на соответствующие объекты», - возмутился сенатор.

По его словам, такая «бредовая» позиция рассматривается Вашингтоном как вполне законное обоснования для полномасштабной экономической агрессии против ядерной державы.

«Уже хочется, чтобы выборы в США прошли как можно скорее, может быть, кому-то наконец полегчает», - добавил Косачев.

Напомним, ранее правительство США опубликовало содержание очередного пакета санкций против России, которые предполагают ограничение кредитования со стороны американских организаций, а также прекращение взаимной торговли оружием и товарами двойного назначения. Ожидается, что санкции вступят в силу уже в грядущий понедельник.

Второй, более суровый пакет ограничений, будет введен в ноябре в случае, если Москва не подтвердит свою непричастность к инциденту в Солсбери, а также не допустит международных экспертов на интересующие их объекты в РФ.