2018-08-24T19:03:28+03:00
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Гора из "Игры престолов" рекламирует сэндвичи

Актер снялся в роли полковника Сандерса из KFC
Галина СЕРОВА
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Хафтор показывает силу, когда тащит огромный ящик с сэндвичамиХафтор показывает силу, когда тащит огромный ящик с сэндвичамиФото: кадр из фильма
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Хафтор Бьёрнсон доказал, что продюсеры «Игры престолов» не зря доверили ему роль Григора Клигана или Горы.

На этот раз гигант из Исландии ростом 205 сантиметров и весящий два центнера покорил еще одну вершину: он снялся в рекламе KFC. В ней он примерил на себя образ полковника Сандерса. Это известный американский ресторатор, основатель сети ресторанов быстрого питания KFC. Его стилизованный портрет традиционно изображается на всех ресторанах его сети и на фирменных упаковках.

Кроме того, Хафтор традиционно потягал солидные тяжести и, конечно, съел фирменный сэндвич с двойной порцией курочки.

По сюжету рекламного ролика Сандерсу предстоит поставить мировой рекорд по перетягиванию сэндвичей KFC. Он вспоминает свое детство (даже тогда он был с фирменной бородкой) и путешествие в Исландию, чтобы стать сильнее. Сеть фастфудов таким оригинальным образом прорекламировала появление нового сэндвича Double Crispy.

Хафтор постоянно устанавливает какие-то рекорды, но несмотря на многочисленные достижения на помосте, Бьёрнсон больше известен не как спортсмен, а как Григор Клиган из «Игры престолов», огромный рыцарь из Западных Земель и глава дома Клиганов.

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