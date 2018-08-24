Гора из "Игры престолов" рекламирует сэндвичи
Хафтор Бьёрнсон доказал, что продюсеры «Игры престолов» не зря доверили ему роль Григора Клигана или Горы.
На этот раз гигант из Исландии ростом 205 сантиметров и весящий два центнера покорил еще одну вершину: он снялся в рекламе KFC. В ней он примерил на себя образ полковника Сандерса. Это известный американский ресторатор, основатель сети ресторанов быстрого питания KFC. Его стилизованный портрет традиционно изображается на всех ресторанах его сети и на фирменных упаковках.
Кроме того, Хафтор традиционно потягал солидные тяжести и, конечно, съел фирменный сэндвич с двойной порцией курочки.
По сюжету рекламного ролика Сандерсу предстоит поставить мировой рекорд по перетягиванию сэндвичей KFC. Он вспоминает свое детство (даже тогда он был с фирменной бородкой) и путешествие в Исландию, чтобы стать сильнее. Сеть фастфудов таким оригинальным образом прорекламировала появление нового сэндвича Double Crispy.
Хафтор постоянно устанавливает какие-то рекорды, но несмотря на многочисленные достижения на помосте, Бьёрнсон больше известен не как спортсмен, а как Григор Клиган из «Игры престолов», огромный рыцарь из Западных Земель и глава дома Клиганов.