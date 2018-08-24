Силуанов: Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы расти не будет
Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы увеличиваться не будет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Анон Силуанов по итогам встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей.
«Мы еще раз подтвердили тезис, что налоговая нагрузка не будет меняться по сравнению с той, которая обсуждалась и с РСПП и с предприятиями, которая сегодня уже принята законодательно. Она будет сохраняться на предстоящие годы», - подчеркнул Силуанов.
Темой встречи стала идея помощника президента Андрея Белоусова направить «свердоходы» крупных предприятий металлургической и химической отрасли на реализацию майских указов главы государства.
«Деньги, о которых мы сегодня вели дискуссию, это деньги компаний, и изыматься они не будут. Эти деньги будут инвестироваться самими компаниями в интересные для них проекты», - отмеил вице-премьер.
По его словам, в ближайшее время правительство создаст механизмы, которые укажут бизнесу на инвестиционные проекты, выгодные как государству, так и компаниям.
«Каких-то изъятий и перераспределения от одних компаний в пользу других не предполагается», - резюмировал Силуанов.