2018-08-24T19:36:17+03:00
Экономика

Силуанов: Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы расти не будет

Вице-премьер отметил, что правительство определит инвестиционные проекты, интересные как государству, так и крупным компаниям
Денис СУХОВ
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Министр финансов Антон Силуанов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАССМинистр финансов Антон Силуанов. ФОТО Сергей Савостьянов/ТАСС
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Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы увеличиваться не будет. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов РФ Анон Силуанов по итогам встречи с представителями Российского союза промышленников и предпринимателей.

«Мы еще раз подтвердили тезис, что налоговая нагрузка не будет меняться по сравнению с той, которая обсуждалась и с РСПП и с предприятиями, которая сегодня уже принята законодательно. Она будет сохраняться на предстоящие годы», - подчеркнул Силуанов.

Темой встречи стала идея помощника президента Андрея Белоусова направить «свердоходы» крупных предприятий металлургической и химической отрасли на реализацию майских указов главы государства.

«Деньги, о которых мы сегодня вели дискуссию, это деньги компаний, и изыматься они не будут. Эти деньги будут инвестироваться самими компаниями в интересные для них проекты», - отмеил вице-премьер.

По его словам, в ближайшее время правительство создаст механизмы, которые укажут бизнесу на инвестиционные проекты, выгодные как государству, так и компаниям.

«Каких-то изъятий и перераспределения от одних компаний в пользу других не предполагается», - резюмировал Силуанов.

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