2018-08-24T20:45:53+03:00
В мире

Американские сенаторы запросили у Помпео все данные о переговорах Путина и Трампа в Хельсинки

Законодателей интересуют все существующие материалы, включая секретные и несекретные телеграммы, директивы и записки переводчика
Денис СУХОВ
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Трамп и Путин в Президентском дворце в Хельсинки 16 июляТрамп и Путин в Президентском дворце в Хельсинки 16 июляФото: REUTERS
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Сенаторы-демократы Роберт Менендес (от штата Нью-Джерси) и Джин Шахин (от Нью-Гэмпшира) потребовали у госсекретаря США Майкла Помпео все материалы о переговорах американского лидера Дональда Трампа и его российского коллеги Владимира Путина в Хельсинки.

Соответствующий запрос был направлен в Госдепартамент в пятницу.

«Мы просим Вас предоставить членам комитета сената по международным отношениям соответствующие материалы, включая все секретные и несекретные записи, меморандумы о беседах, заметки переводчика и директиву, связанную с этой встречей», - говорится в документе.

В случае отсутствия каких-либо документов, парламентарии просят официального подтвердить это.

Сами сенаторы признают экстраординарность запроса и объясняют его необходимость «беспрецедентностью» переговоров Трампа один на один с лидером, который «обозначен как угроза» в Стратегии нацбезопасности США.

Таким образом законодатели хотят «выработать понимание» того, брал ли Трамп на себя в ходе встречи в Хельсинки какие-либо обязательства перед Россией от лица США. Также Менендес и Шахин намерены проверить достоверность заявлений российской стороны о содержании переговоров.

Напомним, 16 июля в столице Финляндии состоялась первая полноформатная встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Политические оппоненты американского лидера воспользовались этим поводом, чтобы в очередной раз выразить свое возмущение политикой Трампа и даже обвинить последнего в «измене».

После переговоров госсекретарь Майкл Помпео неоднократно подчеркивал, что никаких письменных договоренностей по их итогам не достигнуто. Сам Трамп охарактеризовал результаты саммита положительно.

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