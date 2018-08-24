Меркель предложила участие Германии в урегулировании Карабахского конфликта

СЕГОДНЯ 21:29 2018-08-24T21:29:46+03:00

Канцлер ФРГ впервые посетила Ереван и провела переговоры с президентом и премьер-министром Армении

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Канцлер ФРГ Ангела Меркель предложила участие Германии в процессе урегулирования Карабахского конфликта. Соответствующее заявление она сделала в ходе пресс-конференции с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Вы знаете, что Германия является членом Минской группы ОБСЕ, и мы говорили с премьером о том, что было правильно урегулировать карабахской конфликта в положительной атмосфере. Германия готова взять ответственность для решения этого конфликта», - сказала Меркель.

В свою очередь Пашинян позитивно оценил инициативу немецкого канцлера.

«Немецкая сторона и лично канцлер осознают, что урегулирование возможно исключительно мирным путем и для этого необходимо установить в регионе соответствующую атмосферу», - подчеркнул глава армянского правительства.

В пятницу в рамках своего первого визита в Армению Меркель прибыла в Ереван, где провела переговоры с Пашиняном и президентом республики Арменом Саркисяном. Последний выразил надежду, что поездка канцлера ФРГ «откроет новые горизонты» в армяно-немецких отношениях.

Меркель пробудет в Ереване до субботы, после чего отправится в Азербайджан. Ранее в рамках своего закавказского турне канцлер посетила Грузию.