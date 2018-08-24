Британские истребители перехватили российский самолет-амфибию в небе над Черным морем

24 Авг. 23:03 2018-08-24T23:03:44+03:00

В королевских ВВС заявили, что выполняли патрулирования в целях «предотвращения провокаций со стороны российских самолетов»

Изменить размер текста: A A

Британские истребители Eurofighter Typhoon были подняты с аэродрома в Румыни для перехвата российского самолета-амфибии в небе над Черным морем. Об этом сообщило министерство обороны королевства.

«Истребители были подняты в воздух 23 августа с военной базы в Румынии для сопровождения российского Бе-12, следующего из Крыма к юго-западу над Черным морем», - говорится в релизе ведомства.

Отмечается, что это уже второй случай на этой неделе, когда британские самолеты, участвующие в миссии по патрулированию воздушных границ НАТО, поднимаются в воздух для «предотвращения провокаций со стороны российских самолетов».

Ранее, 22 августа, для наблюдения за проходящим через Ла-Манш российским сторожевым кораблем «Адмирал Макаров» ВМС Великобритании направили судно HMS Hurworth и вертолет Wildcat HMA2.

В тот же день с аэродрома в Румынии взлетели британские истребителя для наблюдения за двумя российскими Су-30, которые «осуществляли полеты возле воздушного пространства НАТО над Черным морем».

В Минобороны РФ в подобных случаях неизменно подчеркивают, что все полеты российских самолетов осуществляются в строгом соответствии с правилами использования международного воздушного пространства.