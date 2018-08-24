Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива в 2018 году

24 Авг. 23:22 2018-08-24T23:26:25+03:00

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Стоимость авиакеросина в 2018 году выросла на 30 процентов. Об этом сообщил заместитель министра транспорта Александр Юрчик.

«Мы предлагаем вести подсчёты по средневзвешенной годовой цене. Если считать так, цены с начала года выросли почти на 30%», — сказал он.

Он отметил, что такое подорожание является существенным и становится серьезной проблемой для авиакомпаний, особенно с учетом роста курса доллара.

Как передает ТАСС, потери авиакомпаний в этом году из-за скачка цен на топливо оцениваются в 50 млрд рублей. Минтранс ранее предложил правительству и Минфину частично компенсировать отечественным авиаперевозчикам дополнительные расходы, чтобы не допустить резкого повышения тарифов на авиаперелеты. На эти цели предлагается выделить 22,5 млрд рублей.

Отметим, что в прошлом году цены на авиатопливо выросла на 22,8%, а с начала 2018 года по конец июля - еще на 9,3%. На Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой стоимость топлива выросла в этом году на 9,7% - до 45 тысяч рублей за тонну.

Как сообщал сайт kp.ru, в конце июля стало известно, что российские авиакомпании готовятся повысить топливный сбор взодящий в стоимоть билетов, из-за роста цен на керосин.