В Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками российское консульство

СЕГОДНЯ 00:21 2018-08-25T00:21:50+03:00

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В пятницу неизвестный в Киеве забросал дымовыми шашками территорию консульского отдела российского посольства. Об этом сообщили украинские журналисты, сославшись на сотрудника Национальной гвардии, охранявшего здание дипмиссии.

Как пишет интернет-издание "Страна”, ЧП произошло во второй половине дня.

"В Печерском районе столицы забросали дымовыми шашками консульство России на Украине на улице Добровольческих батальонов, 5 (бывшая улица Панфиловцев).", - говорится в публикации издания.

Уточняется, что нападавший успел бросить две дымовые шашки, одна из которых упала у ограды, а вторая залетела на территорию дипломатического учреждения. После этого мужчина скрылся. Сорудники консульства оперативно потушили шашки, не допустив возгорания. Серьезного ущерба они не нанесли.

Правоохранительные органы украинской столицы начали расследование по статье “Хулиганство”.

Напомним, украинские активисты не впервые нападают на здания, принадлежащие правительству РФ на Украине. Так в марте 2016 года радикалы устроили беспорядки у российского посольства, забрасывали здание яйцами, а затем камнями. Один из хулиганов вывел из строя камеры видеонаблюдения, разбил стекла в окрах на первом этаже и проник внутрь. А его сообщники в это время водрузили над воротами российского посольства украинский флаг.