2018-08-25T00:54:42+03:00
Политика

На Украине объяснили свое нежелание забирать боевые корабли из Крыма

В Киеве признают, что используют свою забытую военную технику, как аргумент для давления Запада на Москву
Юлия ДИВЕЕВА
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Экс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей ГайдукЭкс-командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук
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Украина не забирает свои боевые корабли из Крыма, чтобы не потерять аргумент в международных судах для исков. Такое заявление сделал бывший командующий ВМС Украины вице-адмирал Сергей Гайдук.

Он подчеркнул, что как только Киев выведет свою технику с полуострова, западные партнеры откажутся давить на Москву.

"Международные институты будут говорить: "Вы же между собой там договорились, забрали корабли, то есть проблем никаких нет", — заявил вице-адмирал в эфире телеканала "112 Украина".

По словам Гайдука, забытый на полуострове флот более чем на две трети оснащен оборудованием российского производства, поскольку ВМС Украины сформировались в основном во время перераспределения Черноморского флота СССР. республика получила 140 вымпелов: кораблей, катеров и судов обеспечения.

Экс-главком отметил, что власти республики не смогли должным образом использовать доставшуюся им советскую технику, что привело к упадку украинских ВМС.

"За время независимости списали 65 вымпелов на металлолом, а проектов бывшего Советского Союза, так называемых долгостроев, мы достроили только пять. Представьте себе эти впечатляющие цифры развала флота", – сказалл Гайдук.

Как писал сайт kp.ru, в январе президент России Владимир Путин заявил о готовности передать Украине оставшуюся в Крыму военную технику. Это было официаьное предложение Киеву о возврате кораблей. Однако глава МИД республики Павел Климкин заявил, что это "трюк России", и отказался обсуждать этот вопрос.

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