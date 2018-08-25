Адвокат: есть предпосылки для перевода Ярошенко в тюрьму в России

СЕГОДНЯ 01:55 2018-08-25T01:55:52+03:00

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Россиянин Константин Ярошенко, осужденный в США на 20 лет тюрьмы, может быть переведен для отбывания наказания в Россию. Об этом сообщил адвокат россиянина в США Алексей Тарасов.

По его словам, он обратился к российским властям с просьбой, вынести вопрос его похищения на рассмотрение Совбеза ООН. Кроме того, Тарасов отметил, что для этого имеются все предпосылки.

“Что касается американской системы правосудия, то все рычаги, которые есть, они уже исчерпаны. Однако сейчас буквально, в этом месяце мы обратились к спецдокладчикам ООН по вопросам пыток и произвольных похищений с требованием разобраться в деле Константина Ярошенко и признать его задержание незаконным", — цитирует РИА Новости слова адвоката.

Напомним, сайт kp.ru, в начале апреля сайт kp.ru рассказывал, что 1 апреля сотрудники консульства посетили Ярошенко в тюрьме.Россиянин пожаловался на необоснованные прилюдные досмотры и обыски без видимых на то причин. Кроме того, один из руководителей тюрьмы испытывает к нему негативное личное отношение и настроен русофобски.