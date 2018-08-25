Миссия ОБСЕ смогла встретиться с экипажем танкера “Механик Погодин”

СЕГОДНЯ 02:19 2018-08-25T02:19:22+03:00

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Наблюдатели миссии ОБСЕ смогли увидеться с экипажем российского танкера “Механик Погодин” который был задержан украинскими пограничниками и находится в порту Херсона. Б этом сообщили в судоходной компании "В.Ф. Танкер".

"На причал, к месту швартовки судна, наконец смогла попасть делегация миссии ОБСЕ и задать экипажу вопросы о здоровье и условиях жизни”, - говорится в сообщении.

В компании отметили, что капитан пригласил наблюдателей подняться на борт танкера, но инспекторы ОБСЕ отказались, поскольку их мандат распространяется только на территорию Украины., передает ТАСС.

На данный момент экипаж обеспечен продуктами питания и медикаментами. Кроме того, моряки могут покинуть судно в случае необходимости, и имеют возможность в любое время связываться с родственниками и близкими.

Ранее сайт kp.ru писал, что делегация миссии ОБСЕ не смогла пройти к танкеру, поскольку силовики потребовали разрешение от властей порта.