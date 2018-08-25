Жена Маккейна прокомментировала его отказ от лечения рака

СЕГОДНЯ 02:53 2018-08-25T02:53:41+03:00

Синди Маккейн поблагодарила всех, кто заботился о сенаторе, за помощь

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Синди Маккейн, супруга сенатора Республиканской партии Джона Маккейна высказалась по поводу решения ее мужа прекратить лечение опухоли головного мозга. Свой комментарий она оставила в Twitter.

«Я люблю своего мужа всем сердцем. Пусть Бог благословит всех, кто заботился о моем супруге в этом путешествии», — написала Синди Маккейн.

Ранее сайт “КП” писал о том, что ветеран американской политики Маккейн отказался от дальнейшего лечения прогрессирующей опухоли. Его семья распространила соответсвующее заявление. В котором пояснила, что есмотря на тяжесть заболевания 81-летний сенатор уже на год превзошел прогнозы медиков относительно его вероятной продолжительности жизни.

«Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой духа он решил прекратить лечение», - говорится в заявлении.

Напомним, о болезни Маккейна стало известно летом 2017 года, когда врачи диагностировали у него глиобластому. Несмотря на проведенные операции, состояние здоровья политика продолжило ухудшаться.