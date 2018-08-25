Жена Маккейна прокомментировала его отказ от лечения рака
Синди Маккейн, супруга сенатора Республиканской партии Джона Маккейна высказалась по поводу решения ее мужа прекратить лечение опухоли головного мозга. Свой комментарий она оставила в Twitter.
«Я люблю своего мужа всем сердцем. Пусть Бог благословит всех, кто заботился о моем супруге в этом путешествии», — написала Синди Маккейн.
Ранее сайт “КП” писал о том, что ветеран американской политики Маккейн отказался от дальнейшего лечения прогрессирующей опухоли. Его семья распространила соответсвующее заявление. В котором пояснила, что есмотря на тяжесть заболевания 81-летний сенатор уже на год превзошел прогнозы медиков относительно его вероятной продолжительности жизни.
«Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой духа он решил прекратить лечение», - говорится в заявлении.
Напомним, о болезни Маккейна стало известно летом 2017 года, когда врачи диагностировали у него глиобластому. Несмотря на проведенные операции, состояние здоровья политика продолжило ухудшаться.