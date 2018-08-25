2018-08-25T02:53:41+03:00
В мире

Жена Маккейна прокомментировала его отказ от лечения рака

Синди Маккейн поблагодарила всех, кто заботился о сенаторе, за помощь
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Сенатор Конгресса США Джон МаккейнСенатор Конгресса США Джон МаккейнФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Синди Маккейн, супруга сенатора Республиканской партии Джона Маккейна высказалась по поводу решения ее мужа прекратить лечение опухоли головного мозга. Свой комментарий она оставила в Twitter.

«Я люблю своего мужа всем сердцем. Пусть Бог благословит всех, кто заботился о моем супруге в этом путешествии», — написала Синди Маккейн.

Ранее сайт “КП” писал о том, что ветеран американской политики Маккейн отказался от дальнейшего лечения прогрессирующей опухоли. Его семья распространила соответсвующее заявление. В котором пояснила, что есмотря на тяжесть заболевания 81-летний сенатор уже на год превзошел прогнозы медиков относительно его вероятной продолжительности жизни.

«Прогрессирующее заболевание и неумолимое старение вынесли свой вердикт. Со своей обычной силой духа он решил прекратить лечение», - говорится в заявлении.

Напомним, о болезни Маккейна стало известно летом 2017 года, когда врачи диагностировали у него глиобластому. Несмотря на проведенные операции, состояние здоровья политика продолжило ухудшаться.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Миссия ОБСЕ смогла встретиться с экипажем танкера “Механик Погодин”
Адвокат: есть предпосылки для перевода Ярошенко в тюрьму в России
Пожар в Центробанке не повредил документы
На Украине объяснили свое нежелание забирать боевые корабли из Крыма
В Киеве неизвестные забросали дымовыми шашками российское консульство
Во Франции сошел с рельсов высокоскоростной поезд
Минтранс сообщил о росте на 30% стоимости топлива в 2018 году
Британские истребители перехватили российский самолет-амфибию в небе над Черным морем
Вице-премьер Италии пригрозил прекратить взносы в ЕС, если не будут приняты решения по нелегальной миграции
Болтон призвал Украину и Европу искать альтернативы «Северному потоку-2»
Трамп велел Помпео отложить поездку в Северную Корею
Меркель предложила участие Германии в урегулировании Карабахского конфликта
США возродили 2-й флот для сдерживания России в Северной Атлантике
Американские сенаторы запросили у Помпео все данные о переговорах Путина и Трампа в Хельсинки
Путина наградили высшими орденами Абхазии и Южной Осетии
Заблокированные на итальянском судне мигранты объявили голодовку
Силуанов: Налоговая нагрузка на бизнес в ближайшие годы расти не будет
Американский сенатор Джон Маккейн отказался от дальнейшего лечения рака мозга
Гора из "Игры престолов" рекламирует сэндвичи
Генпрокуратура РФ признала нежелательной американскую НПО Pacific Environment