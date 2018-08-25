2018-08-25T04:20:35+03:00
Политика

Порошенко перепутал слова гимна националистов на военном параде

Во время выступления президента Украины стало плохо солдату в карауле
Юлия ДИВЕЕВА
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Президент Украины Петр Порошенко на военном параде по случаю 27-й годовщины независимости республикиПрезидент Украины Петр Порошенко на военном параде по случаю 27-й годовщины независимости республикиФото: REUTERS
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Президент Украины Петр Поршенко снова вызвал неудовольствие своих сограждан, перепутав слова гимна украинских националистов, который был впервые исполнен во время официального мероприятия. Его оплошность украинцы увидели в прямом эфире местных телеканалов.

Как ранее рассказывал сайт .kp.ru, в пятницу глава республики открывал военный парад, приуроченный к Дню независимости Украины. В своем выступлении он процитировал слова "Марша украинских националистов", который был создан в 30-годы XX века и является официальным гимном запрещенной в России экстремистской организации "Организация украинских националистов" (ОУН).

Порошенко процитировал куплет из песни, но ошибся, сказав вместо "Питала нас боль по утрате Украины" - "Питала нас боль за судьбу Украины", а вместо "Кормил нас гнев и злость на врагов" — "Взрастил нас гнев и ярость на врагов", передает РИА Новости.

Примечательно, что во время выступления Порошенко снова стало плохо одному из военнослужащих почетного президентского караула. Падающего в обморок солдата подхватили стоявшие рядом люди. Молодого человека увели, а на его место поставили замену. Также во время парада рухнул без чувств служащий десантно-штурмовых войск.

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