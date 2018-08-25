Порошенко перепутал слова гимна националистов на военном параде
Президент Украины Петр Поршенко снова вызвал неудовольствие своих сограждан, перепутав слова гимна украинских националистов, который был впервые исполнен во время официального мероприятия. Его оплошность украинцы увидели в прямом эфире местных телеканалов.
Как ранее рассказывал сайт .kp.ru, в пятницу глава республики открывал военный парад, приуроченный к Дню независимости Украины. В своем выступлении он процитировал слова "Марша украинских националистов", который был создан в 30-годы XX века и является официальным гимном запрещенной в России экстремистской организации "Организация украинских националистов" (ОУН).
Порошенко процитировал куплет из песни, но ошибся, сказав вместо "Питала нас боль по утрате Украины" - "Питала нас боль за судьбу Украины", а вместо "Кормил нас гнев и злость на врагов" — "Взрастил нас гнев и ярость на врагов", передает РИА Новости.
Примечательно, что во время выступления Порошенко снова стало плохо одному из военнослужащих почетного президентского караула. Падающего в обморок солдата подхватили стоявшие рядом люди. Молодого человека увели, а на его место поставили замену. Также во время парада рухнул без чувств служащий десантно-штурмовых войск.
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