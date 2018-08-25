2018-08-25T05:23:54+03:00
Политика

Вашингтон обеспокоен решением ЕС выделить $20,7 млн Ирану

США призывают Брюссель вместе искать долгосрочное решение иранской проблемы
Юлия ДИВЕЕВА
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Cпецпредставитель США по Ирану Брайан ХукCпецпредставитель США по Ирану Брайан ХукФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Соединенные Штаты обеспокоены решением Евросоюза выделить Ирану 20,7 миллионов долларов для расширения экономических отношений. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.

Заявление Еврокомиссии он назвал "неправильным посланием в неправильное время". Пол его словам, эта финансовая помощь позволит режиму в Тегеране и в дальнейшем “пренебрегать нуждами своего народа”.

Хук выразил уверенность, что ЕС и США должны вместе искать долгосрочное решение, которое действительно поддержит иранский народ и нивелирует угрозу безопасности со стороны властей Ирана в регионе, передает ТАСС.

Ранее, 23 августа Еврокомиссия сообщила, что был принят первый пакет помощи Ирану в размере 18 миллионов евро (окло 21 млн долларов). В Брюсселе подчеркнули, что это лишь первый шаг в рамках более широкого пакета помощи в размере 50 миллионов евро.

До этого, 7 августа, ЕК ввела на территории Евросоюза регламент, который заблокировал все санкции США против Ирана, и запретил европейским компаниям способствовать их выплнению.

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