Вашингтон обеспокоен решением ЕС выделить $20,7 млн Ирану
Соединенные Штаты обеспокоены решением Евросоюза выделить Ирану 20,7 миллионов долларов для расширения экономических отношений. Об этом заявил спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук.
Заявление Еврокомиссии он назвал "неправильным посланием в неправильное время". Пол его словам, эта финансовая помощь позволит режиму в Тегеране и в дальнейшем “пренебрегать нуждами своего народа”.
Хук выразил уверенность, что ЕС и США должны вместе искать долгосрочное решение, которое действительно поддержит иранский народ и нивелирует угрозу безопасности со стороны властей Ирана в регионе, передает ТАСС.
Ранее, 23 августа Еврокомиссия сообщила, что был принят первый пакет помощи Ирану в размере 18 миллионов евро (окло 21 млн долларов). В Брюсселе подчеркнули, что это лишь первый шаг в рамках более широкого пакета помощи в размере 50 миллионов евро.
До этого, 7 августа, ЕК ввела на территории Евросоюза регламент, который заблокировал все санкции США против Ирана, и запретил европейским компаниям способствовать их выплнению.