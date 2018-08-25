2018-08-25T06:23:53+03:00
В мире

В правительстве Италии подтвердили готовность сократить взносы в ЕС

Рим обвиняет Брюссель в неуважении соглашения и невыполнении обязательств
Юлия ДИВЕЕВА
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Италия не хочет больше платить 20 млрд евро в бюджет ЕвросоюзаИталия не хочет больше платить 20 млрд евро в бюджет ЕвросоюзаФото: REUTERS
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Италия готова сократить взносы в бюджет Евросоюза. Об этом сообщил вице-премьер и министр экономического развития, труда и социальной политики Италии, лидер правящей партии "Движение "5 звезд" Луиджи Ди Майо.

“Сегодня Европейский Союз решил вновь повернуться спиной к Италии. Они решили игнорировать принципы солидарности и ответственности”, - написал он на своей странице в Facebook.

Ди Майо подчеркнул, что в задачу его партии изначально входила задача отстаивать интересы страны в ЕС. По его мнению, Италия в данной ситуации может принять для себя односторонний подход, имея ввиду миграционный кризис.

“Евросоюз не хочет соблюдать принципы, согласованные на последнем Совете ЕС? Мы готовы сократить средства, которые мы предоставляем Евросоюзу", - отметил он.

Вице-премьер указал, что делает заявление как политический лидер "Движения "5 звезд", и Рим больше не желает отдавать Брюсселю 20 миллиардов евро.

Напомним, сайт kp.ru рассказывал, что СМИ узнали о запрете правительства Италии спасательным службам приходить на помощь судам с беженцами на борту, несмотря на поступающие сигналы бедствия.

В то же время вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини на своей странице в Твиттер поблагодарил сотрудников береговой охраны республики за то, что они спасли в открытом море и вернули на ливийский берег 820 беженцев. Он отдельной указал н ато, что береговой охране удалось не допустить вмешательства судов некоммерческих гуманитарных организаций, которые спасенных беженцев не везут обратно в Африку, а переправляют в Европу.

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