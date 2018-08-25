ГИБДД показало новые водительские права

СЕГОДНЯ 06:54 2018-08-25T06:59:57+03:00

В России в обиход скоро введут новые водительские права Фото: Из архива KP.RU

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ГИБДД продемонстрировало, как будут выглядеть новые водительские удостоверения. О том, что в России будут выпущены права нового образца, сообщило 22 августа Министерство внутренних дел.

Как передает газета “Коммерсант”, пластиковые карточки будет оснащена микрочипом. На их лицевой стороне появился значок руля, а пометка RUS теперь защищена специальным слоем. А фотографии снова будут ченрно-белыми.

На задней стороне прав в левом верхнем углу находится QR-код. Надпись “Водительское удостоверение” помимо русского языка. Будет продублирована на английском и французском языках.

Удостоверение будет защищено многочисленными голограммами и блестящими степенями защиты. В будущем на чип в нем можно будет переносить паспортные данные, а также другую личную информацию. О стоимости новых прав не сообщается.