2018-08-25T06:59:57+03:00
Общество

ГИБДД показало новые водительские права

В удостоверение будет встроен микрочип
Юлия ДИВЕЕВА
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В России в обиход скоро введут новые водительские праваВ России в обиход скоро введут новые водительские праваФото: Из архива KP.RU
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ГИБДД продемонстрировало, как будут выглядеть новые водительские удостоверения. О том, что в России будут выпущены права нового образца, сообщило 22 августа Министерство внутренних дел.

Как передает газета “Коммерсант”, пластиковые карточки будет оснащена микрочипом. На их лицевой стороне появился значок руля, а пометка RUS теперь защищена специальным слоем. А фотографии снова будут ченрно-белыми.

На задней стороне прав в левом верхнем углу находится QR-код. Надпись “Водительское удостоверение” помимо русского языка. Будет продублирована на английском и французском языках.

Удостоверение будет защищено многочисленными голограммами и блестящими степенями защиты. В будущем на чип в нем можно будет переносить паспортные данные, а также другую личную информацию. О стоимости новых прав не сообщается.

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