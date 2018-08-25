2018-08-25T07:05:30+03:00
Происшествия

Погода в Москве на 25 августа 2018: в столицу пришли теплые выходные

Погода в Москве на 25 августа 2018 года будет солнечной и почти безветренной
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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В Москве будет тепло и солнечноВ Москве будет тепло и солнечноФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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По данным синоптиков, погода в Москве на 25 августа 2018 года будет ясной и солнечной. В этот первый день долгожданных выходных воздух прогреется до 24..26 градусов тепла, и лишь ночью столбики термометров опустятся до 11..13 градусов.

Осадков в субботу не ожидается, как, впрочем, и в воскресенье. Дожди обрушаться на столицу лишь во вторник, 28 августа. Вплоть до этого дня погода будет теплой и солнечной.

Ветер южного направления разовьет скорость в пределах о 3 до 8 метров в секунду. Атмосферное давление остановится на показателе в 750 миллиметров ртутного столба, сообщается на официальном сайте Гидрометцентра России.

Напомним, что несколько дней назад в Москве была зафиксирована самая низкая ночная температура с середины июня. Со среды на четверг, 23 августа, столбики термометров опустились до 8,6 градуса. При этом в одном из районов Подмосковья было еще холоднее - 3,4 градуса, передает сайт kp.ru.

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