В Госдепе пообещали ответить на запрос сенаторов о записях со встречи Трампа и Путина

СЕГОДНЯ 07:27 2018-08-25T07:27:44+03:00

В ведомстве отказались прямо сказать, передадут ли материалы со встречи законодателям

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В Госдепартаменте США пообещали ответить сенаторам Бобу Менедезу и Джину Шахину на их просьбу предоставить записи личной беседы президентов Владимира Путина и Дональда Трампа во время двустороннего саммита Россия-США, который проходил 16 июля в Хельсинки.

“Мы получили письмо и ответим на него соответствующим образом", — цитирует РИА Новости ответ представителя госдепартамента.

При этом собеседник агентства не стал отвечать на прямой вопрос, будут ли материалы встречи переданы, или же сенаторам откажут.

Как рассказывал сайт “КП”, 24 августа сенаторы-демократы потребовали у госсекретаря США Майкла Помпео все материалы о переговорах американского лидера и его российского коллеги. Законодатели объяснили свою просьбу «беспрецедентностью» переговоров Трампа и Путина, которого парламентарии назвали угрозой в Стратегии нацбезопасности США.

Их запрос вызвыал возмущение ветеранов дипломатической службы США и ряда конгрессменов.