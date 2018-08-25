В Лондоне грабитель случайно "вырубил" своего сообщника кирпичом

СЕГОДНЯ 07:33 2018-08-25T07:33:25+03:00

Незадачливый вор сначала пытался привести напарника в чувства, а после просто оставил его лежать на улице [видео]

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Неудачная попытка ограбления одного из лондонских зданий попала на записи камер видеонаблюдения.

Инцидент произошел еще в начале августа этого года. Той ночью к зданию подъехали трое молодых людей на мотоцикле, и двое из них попытались разбить стеклянную витрину. Для того, чтобы процесс шел скорее оба грабителя вооружились кирпичами. Первый пытался разбить стекло с близкого расстояния, а второй решил замахнуться получше, однако "снаряд" в итоге угодил прямо в голову его напарника.

Некоторое время незадачливый вор пытался привести сообщника в чувства, но тут из-за угла выбежал охранник. Он попытался схватить злоумышленников, но водитель и один из его напарников скрылись на мотоцикле, оставив третьего мужчину лежать на земле.

Видео заканчивается тем, что охранник подходит к нокаутированному грабителю и начинает его расталкивать, однако тот никак не реагирует. Тогда мужчина достает телефон и делает звонок, вероятно, в полицию.

Стоит отметить, что в феврале этого года похожая ситуация произошла в Шанхае. Тогда налетчики также собирались проникнуть в здание, разбив витрину кирпичами. Один из злоумышленников выбрал явно неудачный момент для броска и попадал в голову напарнику. Этот видеоролик закончился тем, что незадачливый грабитель подхватил своего товарища под руки и потащил его за угол, передает сайт kp.ru.