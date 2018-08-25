2018-08-25T08:10:53+03:00
Спорт

Матч Спартак - Динамо: Спартаковцы Ташаев и Ещенко пропустят игру 5 тура

Встреча состоится 25 августа в Москве на стадионе в Тушино
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Андрей Ещенко.Андрей Ещенко.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев и защитник Андрей Ещенко не сыграют в матче 5 тура чемпионата России в Премьер-Лиге против "Динамо". Оба футболиста основного состава пропустили пятничную тренировку на клубной базе.

- У Ломовицкого ушиб ахилла, он не тренировался всю неделю. У Ташаева небольшое растяжение. У Ещенко немного болела задняя поверхность бедра. А Боккетти восстанавливается после травмы, полученной против ПАОКа. Ломовицкий и Боккетти вернутся раньше остальных, а вот Ташаева придется подождать, - заявил на пресс-конференции главный тренер "Спартака" Массимо Каррера.

После четырех сыгранных в этом сезоне туров у "Спартака" - 10 очков и пока что третье место в турнирной таблице Премьер-Лиги. У "Динамо" - 6 очков и шестая позиция.

Матч "Спартак" - "Динамо" пройдет сегодня, 25 августа. Он состоится на стадионе "Открытие Арена" и начнется в 19:00 по московскому времени.

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