2018-08-25T09:09:31+03:00
Спорт

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в США

В решающем поединке он сыграет против американца Стива Джонсона
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россиянин Даниил Медведев.Россиянин Даниил Медведев.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Россиянин Даниил Медведев сыграет во второй раз в сезоне в финальном поединке серии ATP. Он пробился в решающий матч турнира в Уинстон-Сейлеме с призовым фондом в 690 тысяч долларов. В январе Даниил Медведев одержал победу на турнире в Сиднее.

В полуфинальной встрече Медведев уверенно победил Таро Даниэля из Японии. Итоговый счет встречи - 6:1, 6:1. Россиянину потребовалось чуть более часа для победы.

В финальном поединке Медведев сыграет с восьмой ракеткой турнира - Стивом Джонсоном из США. Он одержал победу над вторым из "посева" - испанцем Пабло Карреньо-Бустой - 6:3, 6:4.

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