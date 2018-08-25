2018-08-25T09:17:22+03:00
Политика

Меркель осмотрела российские войска через бинокль

Канцлер Германии посетила грузинское село, расположенное на границе с Южной Осетией
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Канцлер Германии Ангела Меркель во время визита в ГрузиюКанцлер Германии Ангела Меркель во время визита в ГрузиюФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В минувший четверг, 23 августа, канцлер Германии Ангела Меркель прибыла в Грузию для проведения ряда встреч. Местные политики сначала побеседовали со своей коллегой, а потом решили свозить ее в село Одзиси, которое находится на приграничной с Южной Осетии территорию.

Уже там главу немецкого правительства подвели к мощному биноклю, чтобы она могла посмотреть на российскую военную базу, расположенную недалеко от точки обзора.

По данным издания Bild, всего в настоящий момент в Южной Осетии находятся примерно 4,5 тысячи служащих ВС РФ. Между тем, в Берлине продолжают считают, что это территория является "оккупированной" и на самом деле принадлежит Грузии. Об этом Меркель вновь заявила во время своей недавней встречи со студентами и преподавателями Тбилисского госуниверситета.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что по случаю визита канцлера ФРГ в Грузию национальный ансамбль страны "Швидкаца" исполнил ее любимую старинную песню под названием "Wir lieben die Strme" ("Мы любим штормы"). Немецкому политику настолько понравился подарок, что она сама начала петь.

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