2018-08-25T10:05:47+03:00
В мире

В США предъявлены обвинения 19 иностранцам, незаконно голосовавшим на выборах

Граждане Германии, Италии, Мексики и ряда других стран выдавали себя за американцев, чтобы поучаствовать в избрании президента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
В США обвинили в незаконном голосовании на выборах 19 иностранцевВ США обвинили в незаконном голосовании на выборах 19 иностранцевФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Власти Соединенных Штатов обвинили 19 иностранных граждан в незаконном участии в голосовании на американских выборах президента 2016 года. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства юстиции США.

Отмечается, что речь идет о гражданах Германии, Италии, Мексики, Нигерии, Польши и ряда других стран. Все они якобы выдавали себя за американцев с целью поучаствовать в выборах, сообщается на сайте ведомства.

Между тем, по данным, газеты The Hill, теперь обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере 350 тысяч долларов. Министерство юстиции продолжает расследование и выявление подобных нарушений.

Напомним, что, несмотря на отсутствие каких-либо достоверных доказательств, Вашингтон продолжает обвинять Москву во вмешательстве в американские президентские выборы. Более того, Россию уже сейчас считают причастной к влиянию на исход избирательной кампании в Конгресс, которая состоится только в ноябре, передает сайт kp.ru.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" войдут в Средиземное море
Боевики планируют разыграть спасение пострадавших от "химоружия" в Сирии
Минобороны сообщило о подготовке боевиками новой провокации с химоружием в Сирии
Меркель осмотрела российские войска через бинокль
Российский теннисист Даниил Медведев вышел в финал турнира в США
В Перу перевернулся туристический автобус: пострадали восемь человек
В США опубликовали новый пакет санкций против России
Матч Спартак - Динамо: Спартаковцы Ташаев и Ещенко пропустят игру 5 тура
Минюст США допросит россиянина Никулина по делу о “вмешательстве в выборы”
В Финляндии автобус упал с моста на рельсы: погибли четыре человека
В Лондоне грабитель случайно "вырубил" своего сообщника кирпичом
В Госдепе пообещали ответить на запрос сенаторов о записях со встречи Трампа и Путина
Погода в Москве на 25 августа 2018: в столицу пришли теплые выходные
ГИБДД показала новые водительские права
В правительстве Италии подтвердили готовность сократить взносы в ЕС
США передумали выделять Палестине $200 млн в качестве помощи
Вашингтон обеспокоен решением ЕС выделить $20,7 млн Ирану
США предупредили Россию о готовности ударить по Сирии
Порошенко перепутал слова гимна националистов на военном параде
Вашингтон перестал получать информацию от тайных осведомителей в Москве
Жена Маккейна прокомментировала его отказ от лечения рака