В США предъявлены обвинения 19 иностранцам, незаконно голосовавшим на выборах

СЕГОДНЯ 10:05 2018-08-25T10:05:47+03:00

Граждане Германии, Италии, Мексики и ряда других стран выдавали себя за американцев, чтобы поучаствовать в избрании президента

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Власти Соединенных Штатов обвинили 19 иностранных граждан в незаконном участии в голосовании на американских выборах президента 2016 года. Такое заявление сделали в пресс-службе министерства юстиции США.

Отмечается, что речь идет о гражданах Германии, Италии, Мексики, Нигерии, Польши и ряда других стран. Все они якобы выдавали себя за американцев с целью поучаствовать в выборах, сообщается на сайте ведомства.

Между тем, по данным, газеты The Hill, теперь обвиняемым грозит до шести лет лишения свободы и штраф в размере 350 тысяч долларов. Министерство юстиции продолжает расследование и выявление подобных нарушений.

Напомним, что, несмотря на отсутствие каких-либо достоверных доказательств, Вашингтон продолжает обвинять Москву во вмешательстве в американские президентские выборы. Более того, Россию уже сейчас считают причастной к влиянию на исход избирательной кампании в Конгресс, которая состоится только в ноябре, передает сайт kp.ru.