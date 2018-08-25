2018-08-25T10:24:02+03:00
Политика

Фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" войдут в Средиземное море

Оснащенные ракетным комплексом корабли присоединятся к действующему в регионе соединению ВМФ
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"Сторожевой корабль "Адмирал Эссен"Фото: Александр ГЛУЗ
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Вооруженные ракетами "Калибр" фрегаты "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" войдут в Средиземное море для пополнения состава соединения Военно-морского флота РФ в данному регионе. Такое заявление сделали в пресс-службе ВМФ в субботу, 25 августа.

Отмечается, что сейчас корабли Черноморского флота осуществляют плановый переход из Севастополя. Сейчас они находятся в районе проливов Босфор и Дарданеллы.

"Планируется, что уже сегодня к исходу дня корабли войдут в состав сил постоянного соединения Военно-морского флота в дальней морской зоне", - передает ТАСС со ссылкой на пресс-службе флота.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне появилась информация о намерении Соединенных Штатов нанести ракетные удары по территории Сирии. В ближайшее время боевики организуют в Идлибе очередную провокацию с якобы применением химического оружия против мирных жителей, и именно это послужит международной коалиции поводом для атаки.

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