2018-08-25T11:22:28+03:00
Наука

Россия взяла космос под свой контроль

Институт им. Келдыша РАН воссоздал разрушенную при распаде СССР сеть телескопов для наблюдения за околоземной орбитой
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россия восстановила разрушенную систему контроля космосаРоссия восстановила разрушенную систему контроля космосаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Российским ученым удалось восстановить разрушенную еще при распаде СССР систему контроля за космическим пространством. Речь идет о распределенных по планете телескопах, предназначенных для наблюдения за околоземной орбитой. Об этом сообщили в Институте прикладной математики имени Келдыша РАН.

Так, была возобновлена работа десяти старых лабораторий в Уссурийске, Благовещенске, боливийском городе Тариха, монгольском Хуралтоготе, узбекском Китабе, грузинском Абастумани, украинском Ужгороде, Кастельгранде в Швейцарии, а также в двух населенных пунктах Таджикистана - Гиссаре и Санглоке.

"Изучены новые места и организованы еще восемь пунктов наблюдений — на Камчатке, Дальнем Востоке, в Сибири, на Алтае, в Молдавии, Мексике. Перекрыта вся геостационарная орбита", — цитирует РИА Новости текст документа, предоставленного институтом.

Возвращенные в строй и созданные с нуля телескопы изучают данные о запусках спутников, их входе в атмосферу и разрушении, а также следят за потенциально опасными сближениями космических аппаратов и распространением космического мусора.

Система контроля взаимодействует с другими подобными сетями Роскосмоса, РАН, отдельных организаций и научных институтов. При этом данные обрабатываются на базе суперкомпьютера с производительностью 100 терафлопс, то есть 100 триллионов операций в секунду.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в начале года "Роскосмос" начал строить новую, современную систему контроля качества ракетно-космической техники и проверки ее надежности.

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