2018-08-25T11:15:14+03:00
В мире

Глава Twitter отчитается о работе соцсети перед конгрессом США

Комитет палаты по энергетике и торговле намерен расспросить Джека Дорси об алгоритмах мониторинга контента
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава компании Twitter Джек ДорсиГлава компании Twitter Джек ДорсиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Комитет по энергетике и торговле палаты представителей конгресса США намерен допросить главу американской компании Twitter Джека Дорси по поводу работы данной социальной сети.

Слушания пройдут 5 сентября. Ожидается, что Дорси даст показания относительно алгоритмов функционирования социальной сети и мониторинга ее контента.

"Twitter - это невероятно мощная платформа, которая может изменить национальное сознание, если вдруг твит станет вирусным. Когда решения о данных и содержании принимаются с использованием непрозрачных процессов, американский народ имеет право на проявление озабоченности", - приводятся слова председателя комитета Грега Уолдена на сайте ведомства.

Напомним, что за последний год Twitter запретил публиковать рекламу на своей платформе целому ряду российских компаний. Так, в конце 2017-го под ограничения попали аккаунты Russia Today (RT) и Sputnik, а в апреле 2018-го - "Лаборатория Касперского", передает сайт kp.ru.

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