Жертвами пожара в китайском отеле стали не менее 18 человек

СЕГОДНЯ 11:35 2018-08-25T11:35:59+03:00

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По меньшей мере 18 человек погибли в результате сильного пожара в одном из отелей с горячими источниками в китайском городе Харбин провинции Хэйлунцзян.

Возгорание произошло рано утром в субботу, 25 августа, когда все постояльцы еще спали. Четырехэтажное здание быстро вспыхнуло, и потушить пожар еще долго не удавалось.

На месте инцидента до сих пор работают, пять экипажей пожарных машин и свыше 100 спасателей. Они продолжают поиски, оставшихся в отеле людей. Причины возгорания пока неизвестны, сообщает "Синьхуа".

Между тем, по данным генконсульства РФ в Шэньяне, наших соотечественников среди погибших нет.

"По предварительным данным от местных китайских властей, пострадавших российских граждан на месте пожара не обнаружено", - передает ТАСС со ссылкой на представителей дипмиссии.

Сайт kp.ru писал о том, что несколько дней назад еще один сильный пожар вспыхнул в высотном здании в индийском городе Мумбаи. Тогда погибли не менее четырех человек, еще 16 пострадали.