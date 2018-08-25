2018-08-25T11:58:16+03:00
Политика

Лидер Южной Осетии предложил Меркель осмотреть республику без бинокля

Анатолий Бибилов подчеркнул, что они привыкли принимать гостей "через дверь, в не сады"
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Лидер Южной Осетии Анатолий БибиловЛидер Южной Осетии Анатолий БибиловФото: REUTERS
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Лидер Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил канцлера Германии Ангелу Меркель посетить республику, чтобы у нее появилась возможность воочию убедиться в развитии страны.

Такое заявление было сделано после того, как глава немецкого правительства накануне посетила приграничное грузинское село Одзиси. Там, политику дали мощный бинокль, чтобы она помогла понаблюдать за деятельностью российских военных на "оккупированной территории", передает сайт kp.ru.

"Мы гостей принимаем, когда они входят через дверь. Мы приглашаем госпожу Меркель прийти через дверь, а не сады", - сказал Бибилов.

Он выразил уверенность в том, что канцлер наверняка и через бинокль оценила развитие республики, а также смогла полюбоваться "прекрасными зданиями", в которых несут службу сотрудники пограничного управления ФСБ РФ

"Думаю, она этот опыт будет передавать тем, кто в этом нуждается, конкретно - республике Грузия", - цитирует ТАСС лидера Южной Осетии.

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