Неизвестные устроили перестрелку у школы в Калифорнии: погиб подросток
Неизвестные устроили перестрелку на территории старшей школы Армихо в городе Фэрфилд штата Калифорния. В результате инцидента погиб 16-летний парень, еще один молодой человек получил ранение.
Происшествие произошло вечером в пятницу, 24 августа. По данным местных полицейских, стрельбу устроили две враждебно настроенные по отношению друг к другу группы.
Прибывшим на место преступления стражам порядка удалось задержать двоих подозреваемых. Один из них пытался спрятаться в школьном спортивном зале, но был обнаружен. Полиция продолжает поиски других людей, причастных к случившемуся.
По данным Associated Press, на данный момент образовательное учреждение закрыто. Недалеко от здания организован пункт сбора родителей и школьников.
Между тем, состояние пострадавшего в перестрелке 18-летнего парня оценивается как критическое. Врачи продолжают бороться за его жизнь.
Сайт kp.ru писал о том, что неделю назад инцидент со стрельбой произошел также на школьном футбольном поле американского Палм-Бич штата Флорида. Один из подростков решил применить пистолет в качестве аргумента в споре. В результате два школьника получили ранения.