Неизвестные устроили перестрелку у школы в Калифорнии: погиб подросток

СЕГОДНЯ 12:15 2018-08-25T12:16:00+03:00

Еще один 18-летний парень находится в критическом состоянии

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Неизвестные устроили перестрелку на территории старшей школы Армихо в городе Фэрфилд штата Калифорния. В результате инцидента погиб 16-летний парень, еще один молодой человек получил ранение.

Происшествие произошло вечером в пятницу, 24 августа. По данным местных полицейских, стрельбу устроили две враждебно настроенные по отношению друг к другу группы.

Прибывшим на место преступления стражам порядка удалось задержать двоих подозреваемых. Один из них пытался спрятаться в школьном спортивном зале, но был обнаружен. Полиция продолжает поиски других людей, причастных к случившемуся.

По данным Associated Press, на данный момент образовательное учреждение закрыто. Недалеко от здания организован пункт сбора родителей и школьников.

Между тем, состояние пострадавшего в перестрелке 18-летнего парня оценивается как критическое. Врачи продолжают бороться за его жизнь.

Сайт kp.ru писал о том, что неделю назад инцидент со стрельбой произошел также на школьном футбольном поле американского Палм-Бич штата Флорида. Один из подростков решил применить пистолет в качестве аргумента в споре. В результате два школьника получили ранения.