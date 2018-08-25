По факту исчезновения изъятых у Захарченко миллионов возбуждено дело

СЕГОДНЯ 12:28 2018-08-25T12:29:00+03:00

Расследование проходит в рамках статьи о краже в особо крупном размере

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту хищения 3 миллионов евро, изъятых у обвиняемого во взяточничестве экс-сотрудника антикоррупционного главка МВД России полковника Дмитрия Захарченко.

"По результатам проверки было возбуждено дело о краже в особо крупном размере", - передает "Интерфакс" со ссылкой на свои осведомленные источники.

Уточняется, что расследование ведется в отношении неких "неустановленных лиц".

Напомним, что бывший высокопоставленный сотрудник министерства внутренних дел обвиняется в получении взяток и воспрепятствовании осуществлению правосудия. Он находится под стражей уже 24 месяца.

В конце мая стало известно, что часть изъятых у Захарченко денег куда-то пропала. Сайт kp.ru писал о том, что в СК РФ планировали создать специальную следственную группу, которую мог возглавить старший следователь по особо важным делам при главе СКР, генерал-майор юстиции Константин Криворотов

Существует версия, что миллионы могли быть похищены сотрудниками причастной к их перевозке организаций или ведомств, а также при пересчете в одном из банков.