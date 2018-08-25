В МИД России предостерегли США от новых опрометчивых шагов по Сирии

СЕГОДНЯ 12:42 2018-08-25T12:42:37+03:00

Это касается, прежде всего, "грубых провокаций" с инсценировками химатак в республике

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В министерстве иностранных дел РФ предостерегли США и их союзников от новых "опрометчивых" шагов по отношению к Сирии. С таким заявлением выступил замглавы ведомства Сергей Рябков.

Он подчеркнул, что сейчас Вашингтон говорит лишь на языке угроз и ультиматумов, при этом "не гнушаясь никакими приемами".

"Каждый раз, когда в Сирии наблюдаются признаки стабилизации, возвращения к нормальной жизни, полного решения задачи ликвидации террористических очагов, США и их союзники предпринимают недостойные и абсолютно циничные меры по срыву этих позитивных процессов", - сказал дипломат.

По его словам, подобное уже наблюдалось в прошлом и повторяется сейчас. Американцы продолжают использовать для достижения своих целей "грубые провокации", в которые втягивают "прикормленных" террористов и организации подобные "Белым каскам". Речь идет, прежде всего, об инсценировках химических атаки.

"Мы, возможно, находимся на пороге повторения этого возмутительного сценария в очередной раз", - цитирует РИА Новости Рябкова.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что, по данным Минобороны РФ, в ближайшее время сирийские боевики планируют устроить еще одну постановку применения химоружия. Это даст США, Франции и Великобритании повод для нанесения ракетных ударов по правительственным объектам на территории республики.