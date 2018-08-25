Украина была вынуждена занять $725 млн под "нереально" высокий процент
Министерство финансов Украины разместило на международном рынке краткосрочные облигации внешних государственных займов на сумму 725 миллионов долларов. Срок погашения запланирован на 2019 год. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что ценные бумаги были размещены среди инвесторов, ранее оказавших финансовую поддержку государству.
"Эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.
Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман назвал такие действия киевских властей вынужденными, а сделку "нереально дорогой". По его словам, эти деньги были заняты под очень высокий процент в 9,10-9,15% годовых.
"Пока такое поведение Минфина лишь свидетельствует о все более тугом затягивании долговой удавки на шее Украины", - написал эксперт у себя на странице в Facebook.
Напомним, что в период с 6 по 19 сентября Киев должны посетить представитель Международного валютного фонда.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно от них власти Украины рассчитывают получить очередной транш в размере 1,9 миллиарда долларов.