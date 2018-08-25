2018-08-25T12:58:26+03:00
Экономика

Украина была вынуждена занять $725 млн под "нереально" высокий процент

По мнению эксперта, такими действиями Минфин лишь "затянул долговую удавку на шее" государства
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Украина надеется получить очередной транш от МВФ. Александр Демьянчук ТАССУкраина надеется получить очередной транш от МВФ. Александр Демьянчук ТАСС
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Министерство финансов Украины разместило на международном рынке краткосрочные облигации внешних государственных займов на сумму 725 миллионов долларов. Срок погашения запланирован на 2019 год. Такое заявление сделали в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что ценные бумаги были размещены среди инвесторов, ранее оказавших финансовую поддержку государству.

"Эта операция позволит Украине удовлетворить свои краткосрочные потребности в валютной ликвидности, а также получить преимущества от гибких условий привлечения средств", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Минфина.

Управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times Эрик Найман назвал такие действия киевских властей вынужденными, а сделку "нереально дорогой". По его словам, эти деньги были заняты под очень высокий процент в 9,10-9,15% годовых.

"Пока такое поведение Минфина лишь свидетельствует о все более тугом затягивании долговой удавки на шее Украины", - написал эксперт у себя на странице в Facebook.

Напомним, что в период с 6 по 19 сентября Киев должны посетить представитель Международного валютного фонда.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что именно от них власти Украины рассчитывают получить очередной транш в размере 1,9 миллиарда долларов.

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