Французский винодел пожаловался на поджог своих виноградников под Одессой

СЕГОДНЯ 13:52 2018-08-25T13:52:59+03:00

Французский винодел сообщил о поджоге своих виноградников в Одесской области Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Французский винодел Кристоф Лакарен пожаловался на поджог своих виноградников, расположенных в одном из хозяйств Одесской области.

"Вчера поздним вечером – криминальный поджог моих виноградников, уже 20 га сгорели", - написал предприниматель в своем фейсбуке.

Он подчеркнул, что еще в начале июля разговаривал на эту тему с президентом Украины Петром Порошенко. Виноделу удалось встретится с политиков в киевском отеле Интерконтиненталь в Киеве, где несколько месяцев назад проходил бизнес-форум.

По словам Лакарена, Порошенко попросил у него визитную карточку и пообещал разобратьсяФото: facebook.com

Фото: facebook.com

"Я говорил с Вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и уверили меня, что проблема будет рассмотрена", - недоуменно напомнил Лакарен, обращаясь к главе государства.

Видимо, украинский политик все же не выполнил свое данное в спешке обещание.