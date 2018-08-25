Французский винодел пожаловался на поджог своих виноградников под Одессой
Французский винодел Кристоф Лакарен пожаловался на поджог своих виноградников, расположенных в одном из хозяйств Одесской области.
"Вчера поздним вечером – криминальный поджог моих виноградников, уже 20 га сгорели", - написал предприниматель в своем фейсбуке.
Он подчеркнул, что еще в начале июля разговаривал на эту тему с президентом Украины Петром Порошенко. Виноделу удалось встретится с политиков в киевском отеле Интерконтиненталь в Киеве, где несколько месяцев назад проходил бизнес-форум.
По словам Лакарена, Порошенко попросил у него визитную карточку и пообещал разобратьсяФото: facebook.com
Фото: facebook.com
"Я говорил с Вами о проблеме рейдеров земли, которые хотят разрушить мои виноградники и мою официальную винодельческую компанию. Вы попросили у меня визитку и уверили меня, что проблема будет рассмотрена", - недоуменно напомнил Лакарен, обращаясь к главе государства.
Видимо, украинский политик все же не выполнил свое данное в спешке обещание.